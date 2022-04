Mkhitaryan, stop confermato di 20 giorni. Salta Bologna, Leicester, Fiorentina e Venezia

ROMA Ora è anche ufficiale. Confermata la lesione muscolare di primo grado al flessore della coscia destra riportata da Henrik Mkhitartan nel corso del match con il Leicester di giovedì scorso. Il responso degli esami strumentali effettuato in mattinata non ha lasciato spazi a dubbi, avvalorando quindi i timori già espressi da Mourinho nel post-gara: «Ho paura sia qualcosa di serio». L'armeno dovrà star fermo per almeno 20 giorni. Calendario alla mano, salterà le gare di campionato con il Bologna, la Fiorentina e il Venezia più la semifinale di ritorno di Conference League. Rientro possibile per l'ultima giornata di campionato con il Torino. Con la speranza poi di poter essere disponibile per l'eventuale finale di Conference League del 25 maggio a Tirana.