Domenica 1 Maggio 2022, 23:30

La Roma pareggia contro il Bologna (0-0): la panchina messa in campo da Mourinho non incide quanto dovrebbe. Nel secondo tempo entrano i titolari, ma il risultato non cambia. Il Bologna è piazzato bene e tiene a bada i giallorossi.

ROMA

Rui Patricio 7: L’unica indecisione della partita è su Arnautovic. Per il resto si fa trovare pronto quando serve, si riscatta opponendosi a un tiro da distanza ravvicinata di Orsolini e da un colpo di testa di Arnautovic.

Mancini 6: Anticipa e dà indicazioni. Prova a fare il capo carismatico, ma alcune volte si lascia sfuggire gli avversari. Si arrabbia con i compagni di reparto e con i dirimpettai di centrocampo. La fascia di capitano gli ha dato la carica in più per reagire alla stanchezza di Leicester.

Ibanez 6: Insegue gli avversari, ma al 42’ rischia di fare la frittata con una scivolata a vuoto su Kasius che crossa indisturbato. In fase offensiva poco o nulla.

Kumbulla 6,5: Gioca al centro della linea di difesa ed entra a pieno nel ruolo di lead di reparto. Quando viene chiamato in causa non fa strafalcioni. Potrebbe segnare il gol del vantaggio di testa, ma Skorupski si oppone.

Maitland-Niles 6: Sulla fascia destra dà profondità e inventa anche azioni pericolose sorprendendo la difesa rossoblù. L’apertura per Zaniolo in area nel primo tempo sarebbe potuta essere la mossa più bella della sua avventura romanista, peccato che Nicolò non sia riuscito a realizzare il gol. 59’ Karsdorp 6,5: quando entra si vede la differenza, ma nessuno sfrutta i suoi cross.

Cristante 6: Smista e pulisce palloni, ma non è al centro del gioco offensivo. Con Veretout vicino è costretto a curare l’aspetto difensivo. Alla Roma manca la sua visione di gioco (e quella di Mkhitaryan). Qualche lancio in più sui piedi degli attaccanti avrebbe fatto la differenza

Veretout 5: Batte tutti i calci d’angolo, ma ha problemi a dosare la potenza. Impreciso, poco grintoso. Non è più il centrocampista di inizio stagione. Mourinho negli spogliatoi lo riprende, lui dà qualcosa in più nella ripresa ma non basta. Mancano le motivazioni. 77’ Shomurodov sv

El Shaarawy 5,5: Cavalca sulla sinistra, ma le cose più belle succedono dalla parte opposta. La differenza con il miglior Zalewski è evidente. 59’ Zalewski 5,5 Tanto impegno, ma poco incisività. Riprende da dove aveva lasciato El Shaarawy.

Felix 5: Corre, a volte senza una meta ma quanto basta per mettere in difficoltà la difesa del Bologna. Guadagna una punizione pericolosa a inizio ripresa che Veretout spreca. Correre, però, nel calcio non basta. 59’ Abraham 5,5 Ha la palla gol sui piedi, ma il solito Medel lo marca stretto e non gli concede spazi.

Carles Perez 5,5: Tira dalla distanza e sgomita. È suo il cross a due minuti dal fischio d’inizio che Medel tocca con la mano. È il migliore del reparto offensivo, peccato che manchino delle caratteristiche essenziali per fargli fare il salto di qualità definitivo. 59’ Pellegrini 5,5 Costruisce gioco, a volte è impreciso e non prende in mano la partita nel momento più caldo. Prova il colpaccio alla fine, ma senza successo

Zaniolo 5: Ha avuto la palla gol sui piedi, ma non l’ha sfruttata. In area è poco altruista, con l’ingresso di Abraham si allontana dalla porta e comincia far vedere qualcosa di diverso. Non incide e spreca palloni.

Mourinho 5,5: Sceglie il turnover in vista della semifinale di giovedì. Cinque cambi rispetto alla formazione titolare che non lo tradiscono e restano in campo per 56 minuti. Poi schiera l’artiglieria pesante, perché i tre punti sono determinanti per la corsa all’Europa League. Ma non li conquista, adesso la Roma è quinta ma a parti punti con la Lazio.

BOLOGNA

Skorupski 7,5: Ha addosso la carica dell’ex. Para tutto: tiri da fuori, al volo e colpi di testa. Salva il Bologna con personalità.

Soumaoro 7: È lui che controlla Afena-Gyan, il ghanese è logicamente più veloce e ogni tanto riesce nelle imbucate. Ma esperienza e fisicità fanno la differenza.

Medel 6,5: Tocca di mano in area un cross di Perez, si fa ammonire e rischia di compromettere la partita A volte troppo irruento, ma sicuro nel contrastare gli attacchi avversari

Bonifazi 7: Argina Zaniolo e chiude le linee di passaggio della Roma. Mostra qualità ed efficacia, colpisce Perez a gioco fermo ma non lo fa a posta. Theate sv

Kasius 6,5: Rende la vita difficile a Ibanez. Veloce, rapido e preciso, è determinante nel dare geometrie al centrocampo del Bologna. 68’ De Silvestri 6: va vicino al gol a tre minuti dalla fine.

Dominguez 5,5 Personalità e qualità, ma non al livello di un avversario come la Roma. Ha bisogno di crescere. 68′ Svanberg sv

Schouten 6,5: Regala profondità alla squadra e la fa risalire. Le sue percussioni per vie centrali impensieriscono la difesa giallorossa.

Soriano 6,5: Fa avanti e indietro sulla fascia, corre senza mai fermarsi ma sotto porta è impreciso. Non ha la meglio nei duelli con Maitland-Niles. 81’ Aebischer sv

Hickey 5,5: Rischia il rigore su Maitland-Niles, il tocco da dietro è di pochi centimetri fuori area.

Orsolini 6: Non incide quando dovrebbe e non aiuta Arnautovic in fase offensiva 62′ Barrow 5: ha tante occasioni e nono le sfrutta. Colpisce la traversa sul finale, ma era fuorigioco. Se avesse avuto anche precisione e cinismo giocherebbe a livelli più alti.

Arnautovic 6,5: Guida il reparto offensivo, ma quando è il momento di concludere a rete il tiro è troppo centrale o debole. Pericoloso il giusto, lavora per tutta la squadra ma quando si tratta di fare gol si spegne.

Mihajlovic (in panchina Tanjga) 6.5: Il Bologna fa la partita che aveva preparata: è piazzato bene e rende difficile alla Roma le incursioni per vie centrali. Cattiveria e dinamismo hanno fatto il resto. È mancato il gol.