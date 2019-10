Arbitri: c'è Rocchi per Lazio-Atalanta, Maresca per la Roma

È Rocchi di Firenze l'arbitro designato per la partita Lazio-Atalanta di sabato alle 15. Lo ha reso noto l'Aia. Irrati sarà invece il direttore di gara di Juventus-Bologna, altro anticipo del sabato, mentre a Genova per Sampdoria-Roma di domenica ci sarà Maresca. Per Sassuolo-Inter c'è Giacomelli.



Questo il quadro completo delle designazioni per l'ottava giornata di Serie A in programma domenica 20 ottobre alle ore 15:



Lazio-Atalanta (sabato 19, ore 15): Rocchi

Napoli-Verona (sabato 19, ore 18): Piccinini

Juventus-Bologna (sabato 19, ore 20.45): Irrati

Sassuolo-Inter (ore 12.30): Giacomelli

Cagliari-Spal: Chiffi

Sampdoria-Roma: Maresca

Udinese-Torino: Abisso

Parma-Genoa (ore 18): Valeri

Milan-Lecce (ore 20.45): Pasqua

Brescia-Fiorentina (lunedì 21, ore 20.45): Calvarese





