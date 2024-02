Sassuolo-Napoli, Osimhen e Consigli aggiustano la porta col nastro adesivo: cosa è successo

Sassuolo-Napoli ha dato grande spettacolo sin da subito con i neroverdi che hanno spaventato Calzona che ha recuperato grazie a Osimhen e Rrahmani. Durante questi primi 45 minuti, però, l'attaccante nigeriano e Andrea Consigli hanno dato vita a un simpatico siparietto che ha fatto ridere anche loro. I due hanno cercato di riparare la rete della porta difesa dai neroverdi dopo che si era strappata dalle guide posizionate sulla traversa poso prima.

Cosa è successo

Proprio a fine primo tempo, Kvicha Kvaratskhelia ha cercato di sorprendere il portiere avversario con un tiro dalla distanza che è uscito di poco sopra la traversa. Nel tentativo di impedire l'entrata del pallone in rete, Consigli si è tuffato in porta per poi finire di peso sulla rete. Questo ha provocato uno strappo dalla traversa e così il portiere, insieme a Osimhen, hanno deciso di dare una mano cercando di riparare il danno. Per chiudere il buco che si era aperto, i due hanno utilizzarto del nastro adesivo tra le risate dei due.