Niang, Pinamonti, Lammers, Scamacca: sono ore bollenti per gli attaccanti al centro del mercato. Il primo è ad un passo dal Genoa e già nei prossimi giorni dovrebbe essere in città per effettuare le consuete visite mediche che anticipano la firma sul contratto (prestito con riscatto sui 10 milioni). Si tratta di un ritorno, visto che il francese ha già vestito nel 2015 la maglia della formazione ligure. Dopo esser stato offerto alla Roma nell'ambito dello scambio Sanchez-Dzeko, su Pinamonti è invece tornato con forza il Bologna di Mihajlovic. Ma senza un sostituto all'altezza, si sa, l'Inter non intende privarsi dell'attaccante classe '99. Pure il futuro di Scamacca resta un rebus. Perché il giovane romano potrebbe tornare al Sassuolo, o essere girato al Parma in caso di offerta soddisfacente sui 20 milioni di euro. La Juventus resta alla finestra, ma la società neroverde è disposta ad accettare solo formule con obbligo di riscatto. I ducali restano vigili pure su Cutrone, per il quale l'Udinese ha già presentato un'offerta importante. Intanto l'Atalanta si avvicina a Kovalenko, centrocampista offensivo dello Shakhtar Donetsk. In uscita occhi puntati su Lammers: l'olandese ex Psv può partire in prestito.

