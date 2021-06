Campioni scaricati a prezzi di saldo. Fuoriclasse costretti a ridimensionare pretese e obiettivi economici, pur di trovare in questi mesi una nuova squadra. È il nuovo calciomercato: più che una fiera delle occasioni, un vero e proprio outlet delle grandi firme. Icardi (Psg), Cristiano Ronaldo (Juventus), Pogba (Manchester United), Pjanic e Griezmann (Barcellona). Ma anche i parametro zero Donnarumma e Giroud: tutti giocatori obbligati a rivedere le richieste economiche iniziali. Partiamo da Mauro Icardi. Di fatto, l’attaccante argentino è stato scaricato dal Psg per motivi tecnici. Non ha legato con i leader dello spogliatoio e viene ritenuto un’ottima pedina di scambio per arrivare a CR7 (valutato 30 milioni come l’ex Inter). Un’ipotesi, quella del baratto, già approvata da una Juventus che ha da poco confermato lo spagnolo Morata. Allegri tra l’altro è un estimatore di Maurito: lo considera uno dei migliori 9 in circolazione.

Altro passaggio importante: Cr7 si considera a tutti gli effetti un ex, tanto che in occasione dell’ultima partita di campionato ha salutato i suoi compagni di squadra.

IL PSG

Tornerebbe volentieri allo United, ma non disdegnerebbe un trasferimento al Psg prima di una tappa a casa, allo Sporting. Ed è proprio la pista francese ad occupare i pensieri dell’agente del calciatore, Jorge Mendes. I contatti tra le parti sono continui e proficui, presto potrebbe arrivare l’attesa svolta. Tra l’altro, la pista francese è una conferma indiretta sul rinnovo di Messi con il Barcellona. Il fuoriclasse argentino è sempre più vicino alla firma del biennale, da circa 25 milioni di euro a stagione, offerto da Laporta.

Restando in casa blaugrana, attenzione all’occasione Pjanic. Il bosniaco è stato scaricato ed è in odore di trasloco, appena un anno dopo il suo arrivo. Il suo obiettivo, quindi, non cambia: tornare a vestire la maglia bianconera. Non mancano anche le occasioni Real, con Sergio Ramos (in scadenza a giugno) obbligato a tagliarsi lo stipendio per firmare il prossimo contratto della sua carriera.

Cifre più basse anche per Giroud. Il bomber francese, fresco vincitore della Champions League, ha ricevuto nei giorni scorsi un’offerta dal Milan: contratto di un anno con opzione, sui 3,5 milioni di euro a stagione. Deciderà presto. Sul piatto anche proposte da Stati Uniti e Messico.

CREATIVITÀ

Unico, invece, il caso Donnarumma. Il portiere classe ’99, libero dopo l’addio al Milan, ha fatto sapere a Juve, Barcellona (in contatto anche con Buffon, per il ruolo di secondo) e Psg di essere disposto ad abbassare le sue pretese rispetto alla richiesta iniziale di 10-12 milioni di euro. I bianconeri restano in pole position, anche se condizionati da Szczesny. Ma c’è chi non esclude un’altra clamorosa strada, ovvero quella del prestito. Tradotto: il prossimo club di Donnarumma, potrebbe decidere di girare il cartellino dell’estremo difensore ad un’altra società a titolo temporaneo. Si tratta dell’ennesima idea di un calciomercato versione outlet.

Eleonora Trotta

