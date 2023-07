Vincenzo D'Amico, il saluto di Immobile: «Sei stato una leggenda. Ora ho un motivo in più per essere degno di questa fascia»

La morte di Vincenzo D'Amico, scomparso due giorni fa a causa di un tumore all'età di 68 anni, ha scosso tutto l'ambiente Lazio. In questi giorni si stanno susseguendo i commossi saluti di ex compagni e tifosi, con la società che, attraverso il presidente Lotito e sui propri profili social, ha mostrato tutta la propria commozione. Non è stato da meno Ciro Immobile, che su Instagram ha pubblicato un messaggio d'addio alla bandiera del primo storico scudetto biancoceleste.

«Io sono giovane ma tanti laziali mi hanno parlato delle gesta di Vincenzino D'Amico», ha scritto il capitano, «grande campione e laziale vero...la sua perdita ha scosso tutto il mondo biancoceleste...troppi eroi di quel mitico scudetto '74 se sono andati, ma tutti hanno lasciato un segno indelebile nella nostra storia...adesso ho un motivo in più per essere degno di quella fascia da capitano che porto con orgoglio...ciao Vincenzo».