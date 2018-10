CR7, spuntano le carte dell’accordo con Kathryn. «Silenzio sullo stupro in cambio di 375.000 dollari»

Un’intesa scritta nero su bianco, con la quale Cristiano Ronaldo cercava di comprare il silenzio di Kathryn Mayorga in cambio di 375 mila dollari. La vicenda è nota: si tratta della violenza che la ragazza sostiene di aver subìto da Ronaldo nella sua camera al Palms Hotel di Las Vegas nel 2009. I documenti sono stati pubblicati oggi dal giornale tedesco Spiegel. Secondo la ricostruzione, Ronaldo e Mayorga si misero d'accordo pochi mesi dopo l'episodio, che secondo Mayorga costituì una violenza e per il campione fu un rapporto consensuale, benché veemente tanto che Cr7 ha spiegato di averle chiesto scusa. Nel testo niente si dice sull’inchiesta della polizia, che al tempo non preoccupava gli avvocati di Cristiano Ronaldo.

Ultimo aggiornamento: 16:13

