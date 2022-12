Pelé, come sta? O Rei resta in ospedale, ma i medici sono ottimisti: «Continua a migliorare». E risponde a Cristiano Ronaldo

Pelé si trova oramai da due settimane ricoverato all'ospedale Albert Einstein di San Paolo in seguito a un'infezione respiratoria. Non si sa quando potrà uscire e non si hanno notizie certe su un suo possibile ritorno a casa. Ma, come ha precisato oggi un nuovo bollettino medico, O Rei sta comunque migliorando.

«Pur senza previsioni di dimissioni, il paziente continua a presentare miglioramenti del suo stato clinico, soprattutto dell'infezione respiratoria, è cosciente e con segni vitali stabili», si legge nel rapporto. L'82enne tre volte campione del mondo è entrato nel nosocomio il 29 novembre a causa di problemi con il trattamento chemioterapico per curare il cancro rilevato nel settembre 2021. Kelly Nascimento, una delle figlie dell'ex giocatore, ha intanto visitato il padre e postato una foto insieme a lui accompagnata dal testo «Sono arrivata».

Pelè «non risponde più a chemio». Ricoverato in reparto cure palliative. Poi il post: «Mi sento forte»

«Grazie per averci fatto sorridere»

Il lungo post con cui Cristiano Ronaldo ha salutato i Mondiali e descritto il rimpianto per non aver realizzato il proprio sogno ha provocato emozioni varie e le risposte di centinaia di migliaia di followers. Tra loro anche Pelè che risponde così a CR7: «amico mio, grazie per averci fatto sorridere», aggiungendo l'emoticon delle mani giunte. Kylian Mbappé, che non ha mai nascosto la propria ammirazione per il fuoriclasse portoghese, posta invece gli emoticon anche lui delle mani giunte, e di una corona e di una capra.

Quest'ultima immagine si riferisce al fatto che in inglese capra è 'goat', acronimo (coniato ai tempi di Muhammad Ali) di 'Greatest Of All Times', ovvero il più grande di tutti i tempi. La corona e le mani giunte sono utilizzate anche Lebron James, fenomeno del basket ma anche appassionato di calcio e azionista di minoranza del Liverpool: «LEGENDA!», è l'apprezzamento che Lebron rivolge a Ronaldo.