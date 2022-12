CR7 e Georgina cercano personale per la loro nuova casa, lo stipendio? Sei mila euro al mese. «Quattro posizioni aperte»

Uno stipendio da favola pagato direttamente dal campione portoghese. Per chi è un fan accanito di CR7, e possiede anche i requisiti fondamentali per soddisfare le richieste lavorative del 5 volte pallone d'oro, e quelle di Georgina ovviamente, questa è l'occasione giusta.

L'offerta di lavoro

L'ormai ex Manchester United e la moglie sono alla ricerca di persone da assumere all'interno dello staff della loro futura super villa: 2.720 mq suddivisi su tre piani, giardino da 544 mq che comprende diversi giardini, una piscina esterna (anche una interna per non farsi mancare proprio nulla), una palestra, un campo da tennis e un garage per più di 20 auto. L'imponente immobile, dove la famiglia Ronaldo si trasferirà, quando il campione di Madeira appenderà gli scarpini al chiodo, sorgerà nella zona di Quinta Marinha, nella regione di Cascais sull'Oceano Atlantico, a una trentina di chilometri da Lisbona. Valore della villa: 21 milioni di euro.

La coppia più famosa del mondo del calcio, al momento avrebbe avviato le candidature per 4 posizioni aperte (tra cui un maggiordomo e un cuoco), e per garantirsi un'efficenza massima da parte di chi verrà assunto, sarebbe disposta a pagare ciascuno dei quattro futuri membri dello staff ben 6mila euro al mese. I giornali portoghesi in realtà suggeriscono che l'assunzione imminente del personale potrebbe far pensare al fatto che la stella portoghese possa presto tornare a vivere in patria, senza contare che i figli della coppia sono già stati iscritti al Colégio St. Julian's School, a Carcavelos, per il prossimo anno scolastico.

