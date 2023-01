Bagno di folla allo stadio dell'Università Re Sa'ud, terreno di gioco dell'Al-Nassr, per la presentazione ufficiale di Cristiano Ronaldo. Folla in estasi per il fenomeno portoghese, che ha deliziato il pubblico anche con il suo primo allenamento a porte aperte. Presenti in campo anche i figli e la compagna Georgina Rodriguez.