Cristiano Ronaldo, il dramma della madre: «Io, operata di tumore, lotto per la vita»

Cristiano Ronaldo, la mamma Maria Dolores ha un tumore: «Sto lottando per la mia vita». Chiunque vorrebbe essere Cristiano Ronaldo. Considerato uno dei più forti calciatori al mondo, tra i più pagati in assoluto e pronto a trascinare ancora i tifosi della Juventus. Ma la vita personale dell'uomo è nella fase più difficile che abbia mai affrontato. Prima le accuse per molestie, poi la morte del papà della fidanzata Georgina e ora il dramma della mamma. Alla signora Maria Dolores Aveiro è ritornato il tumore che nel 2007 la costrinse all'asportazione del seno.

Da sempre al fianco del suo Cristiano, la signora Ronaldo lo ha difeso dalle accuse nel caso Mayorga e protetto da ogni difficoltà permettendogli di diventare il fuoriclasse che con le sue giocate infiamma gli stadi di tutto il mondo. Ora però la partita più dura la sta giocando lei: «Sono stata operata all'altro seno a Madrid, ho fatto la radioterapia e sto lottando per la mia vita».



Cristiano Ronaldo con la madre

Nel 2007 la donna aveva superato la malattia e il figlio aveva donato 100mila euro all'ospedale che l'aveva curata: «Aveva promesso che avrebbe fatto questa donazione, credo l'abbia fatto per sua madre. Con quei soldi costruiremo un piccolo centro nel giardino dell'ospedale per dare supporto ai pazienti», le parole della direttrice della struttura.

