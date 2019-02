CR7 compie 34 anni, auguri con standing ovation della Juve

Cristiano Ronaldo festeggia 34 anni. Nel giorno del suo compleanno non possono mancare gli auguri della Juventus che tributa al campione portoghese una simbolica 'standing ovation'. Sul sito bianconero ricordano l'impatto che CR7 ha avuto sulla squadra alla sua prima stagione a Torino partendo dal fondo, le due 'perlè messe a segno contro il Parma sabato scorso. Due gol che lo proiettano in testa alla classifica marcatori in Serie A. Fino ad oggi Ronaldo ha segnato a 13 delle 19 squadre che ha affrontato ed è andato in gol 6 volte nelle ultime 5 gare di campionato. Del portoghese il colpo di testa che è valso alla Juventus il primo trofeo della stagione, la Supercoppa italiana, poco meno di un mese fa a Gedda.





