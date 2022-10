Il Napoli cala il poker a Cremona: vince 4-1 e conquista il primato solitario in classifica

CREMONA – Il Napoli cala il poker a Cremona e si prende la vetta solitaria della classifica. Il 4-1 è una punizione severa per i padroni di casa di Alvini che fino al 90’ restano in partita cercando il pareggio, ma conferma la forza degli azzurri. Stavolta sono decisivi i cambi dalla panchina: Simeone, Lozano e Olivera fanno la differenza e consentono alla squadra di Spalletti di scacciare i cattivi pensieri dopo il momentaneo pareggio della Cremonese con Dessers. Il Napoli soffre nella ripresa, ma ha la giusta determinazione conquistando l’ottava vittoria di fila tra campionato e Champions League.

SPALLETTI FA POCO TURNOVER

Luciano Spalletti fa solo tre cambi rispetto alla sfida di Champions contro l’Ajax: Mario Rui in difesa, Ndombele in mediana e Politano nel tridente. Alvini sceglie il 4-2-3-1 per la Cremonese che naturalmente prova a togliere spazio al Napoli. I padroni di casa fanno tanta densità al centro. L’obiettivo è limitare Lobotka. Il Napoli, però, lancia un segnale chiaro con l’incrocio di pali colpito da Rrahmani dopo appena 90 secondi.

Sono gli azzurri a comandare la partita. Il vantaggio arriva al 24’: Kvaratskhelia – che spesso si allarga a destra – salta di netto Bianchetti. Il difensore lo atterra e Abisso non ha dubbi. Dagli undici metri si presenta Politano che realizza il vantaggio. La Cremonese prova a reagire e si affida alla fisicità di Dessers, bravo a creare spazio per i compagni, ma è sempre il Napoli ad essere pericolosa. Kvarastkhelia sfiora il raddoppio al 32’ con un diagonale fuori di poco, poi ci prova pure Anguissa prima dell’intervallo. Alvini fa subito un cambio ad inizio ripresa: entra Okereke per Zanimacchia, Felix si sposta a destra.

IL NAPOLI SFIORA IL GOL, PARI DELLA CREMONESE

Gli azzurri partono forte e Raspadori ha l’occasione del raddoppio: va in slalom, calcia in area, Radu respinge e poi è bravo pure su Anguissa. La Cremonese pareggia sul ribaltamento di fronte: Ascacibar è bravo ad avanzare, calcia dalla lunga distanza, Rrahmani devia la traiettoria, Dessers è tutto solo in area e firma l’1-1. La posizione di Okereke crea più di un problema al Napoli, meno incisivo in fase arretrata. Raspadori ha un’altra occasione ma Radu è di nuovo attento. Spalletti decide di osare e passa al 4-2-3-1: Simeone entra al posto di Ndombele. Raspadori gioca alle spalle del Cholito.

Il Napoli è troppo lento nella manovra offensiva. Politano calcia alto una punizione e Spalletti chiama in causa Zielinski e Lozano proprio per Raspadori e Politano. La qualità fa la differenza e il Napoli torna avanti al 31’: il cross di Mario Rui è perfetto per il colpo di testa di Simeone che segna il 2-1. La Cremonese osa inserendo Ciofani, Spalletti perde Rrahmani per infortunio nel finale. I padroni di casa si sbilanciano alla ricerca del pareggio, il Napoli sfrutta gli spazi e chiude i conti al 48’ con una classica ripartenza: Simeone trova Kvaratskhelia a sinistra, assist perfetto per Lozano che non sbaglia da due passi e realizza il 3-1. Il messicano sfiora la doppietta, ma Radu è bravo. Tocca allora ad Olivera festeggiare il definitivo 4-1.

CREMONESE (4-2-3-1): Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri (27’ st Buonaiuto); Ascacibar (35’ st Ciofani), Meitè; Zanimacchia (1’ st Okereke), Felix (18’ st Escalante), Quagliata; Dessers (27’ st Aiwu). In panchina: Saro, Carnesecchi, Ndiaye, Vasquez, Pickel, Milanese, Acella, Baez. All. Alvini.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani (37’ st Ostigard), Rui (37’ st Olivera); Anguissa, Lobotka, Ndombele (12’ st Simeone); Politano (28’ st Lozano), Raspadori (28’ st Zielinski), Kvaratskhelia. In panchina: Sirigu, Marfella, Jesus, Zanoli, Zedadka, Demme, Elmas, Gaetano, Zerbin. All. Spalletti.

ARBITRO: Abisso

RETI: 26’ pt Politano rig, 2’ st Dessers, 31’ st Simeone, 48’ st Lozano, 50’ st Olivera

NOTE: ammoniti Zanimacchia, Sernicola, Valeri. Angoli 5-2. Recupero 2’ pt, 5’ st. Spettatori 20mila circa.