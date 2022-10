Roma-Lecce: le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Roma torna a giocare in casa dopo la brutta battuta d'arresto europea. La sconfitta contro il Real Betis costringerà probabilmente i giallorossi a rivedere le proprie ambizioni nel girone di Europa League, ma in Serie A le porte di una striscia positiva si sono appena aperte. Dopo la vittoria contro l'Inter a San Siro, Lecce e Sampdoria separano la squadra di Mourinho dal prossimo scontro diretto contro il Napoli. I salentini, guidati da Marco Baroni, hanno ottenuto quattro pareggi e una vittoria finora (5 punti nelle ultime 3 gare) non subendo mai più di due gol a partita. In striscia positiva Gabriel Strefezza: a segno da due partite consecutive: l'ultimo giocatore del Lecce che ha trovato il gol in tre o più presenze di fila prima di compiere 26 anni è stato Luis Muriel, nel 2012. Tanti dubbi per Mourinho: Pellegrini ha continuato a lavorare a parte ma prova il recupero in extremis. L'infortunio di Celik, in aggiunta a quello di Karsdorp sulla fascia destra, costringeranno Mourinho a schierare Zalewski e Spinazzola. Nel Lecce Bistrovic ha svolto lavoro differenziato: per lui contusione al torace, è in dubbio per la partita, al centro dell'attacco possibile l'impiego di 1' Ceesay mentre Federico Di Francesco, figlio di Eusebio, dovrebbe partire dalla panchina.

Le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham.

Lecce (4-3-3): Falcone: Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Askildsen, Hjulmand, Gonzalez; Banda, Ceesay, Strefezza.

Dove vedere Roma-Lecce in tv e streaming

Il calcio d'inizio è fissato per le 20:45; la partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da Dazn e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv ultima generazione compatibili con l'app, e, sempre grazie a quest'ultima, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Gli abbonati Sky potranno seguire il match in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attivando il canale satellitare Zona DAZN (numero 214 del satellite). La diretta testuale sul sito del Messaggero.