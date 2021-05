Conte-Inter, vertice per l'addio: c'è il Real. Spalletti si avvicina al Napoli

La distanza tra l'Inter e Conte è definita incolmabile. Il tecnico vuole la conferma di tutti i big, mentre il club punta ad un ridimensionamento importante, con tagli da circa 90-100 milioni. E così, dopo uno scudetto vinto, il manager salentino ha deciso di lasciare la squadra Campione d'Italia. Punta ad un'importante buonuscita, sui 5-6 milioni di euro, che possa permettergli di trattare con maggiore serenità l'ingaggio con il nuovo club. Ma la trattativa non si preannuncia facile: i rapporti tra le parti sono sempre più tesi, e il clima intorno alla società è incandescente.

Di certo, da quanto trapela, Conte potrebbe avere già una nuova squadra. L'interesse del Real Madrid è infatti molto concreto e in Premier, a partire dal Tottenham, gli estimatori non mancano. Per quanto riguarda invece i successori di Conte all'Inter, il casting di Marotta e Ausilio resta molto allargato. Allegri si conferma il preferito dell'ad nerazzurro, ma in questo momento è la Juventus la squadra più vicina al livornese. Agnelli, infatti, vuole il ritorno di Max per ripartire in grande stile, dopo una stagione deludente con Pirlo in panchina.

Da Milano a Napoli: si avvicina l’arrivo dell’ex Roma e Inter, Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo ha dato ampia disponibilità a De Laurentiis ed è pronto a firmare quel contratto biennale, con opzione, discusso nelle scorse settimane

