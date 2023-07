Finale di Champions a San Siro? Sala annuncia: «Sì, nel 2026 o nel 2027»

«San Siro ospiterà una finale di Champions a San Siro nel 2026 o nel 2027». L'annuncio arriva direttamente dal sindaco di Milano Giuseppe Sala. Il primo cittadino meneghino ha parlato a margine della presentazione degli Europei di salto ed equitazione: «Da reduce dalla sfortunata finale di Istanbul per i miei colori, ho rivisto ancora una volta cosa vuol dire per una città ospitare la finale di Champions League. Quando il presidente Gravina mi ha chiamato per chiedermi se eravamo interessati a ospitare a San Siro la finale di Champions League, ovviamente ho fatto i salti di gioia».

La candidatura milanese comunque non è l'unica: «Ci sono due candidati, noi e Budapest, per i due anni, quindi almeno uno dovrebbe essere.

Ovviamente ho detto a Gravina che nel 2027 non sarò più sindaco, quindi vediamo di portarla a casa per il 2026», ha concluso Sala.

Nessuna candidatura italiana nelle altre competizioni, dove per l'Europa League si è proposta la Germania con diverse sedi, la Scozia con Hampden Park di Glasgow, la Romania e ancora la Turchia con Istanbul. La Conference League andrà a una tra Lipsia, Gerusalemme, Oslo oppure ancora Glasgow, Istanbul e Ginevra.