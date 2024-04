Palermo, ufficiale l'arrivo di Mignani al posto di Corini. Bovo ha diretto l'allenamento di oggi

Alla fine l'annuncio dell'esonero di Corini è arrivato, con il Palermo che ha deciso di dividere le strade con il tecnico di Bangolo Mella. Fatale la sconfitta con il Pisa nel giorno di Pasquetta, un 4-3 che è costato il posto all'allenatore di 53 anni. Sono girati diversi nomi intorno al club siciliano, come quello di Fabio Grosso, Alvini, Semplici e Longo, ma dopo le prime voci è stato ufficializzato l'approdo di Michele Mignani. Questo, che ha trovato l'accordoper un contratto di un anno e mezzo, ha guidato il Bari nella passata stagione e ha sfiorato l'approdo in Serie A. Solo la finale playoff persa con il Cagliari ha negato il sogno ai pugliesi, che speravano di tornare nella massima serie.

Intanto, Corini oggi si è recato in mattinata al centro sportivo di Torretta per salutare i giocatori e la squadra, con il suo staff che ha lasciato la società. La seduta di oggi è stata diretta da Cesare Bovo, direttore tecnico del club, che ha guidato i suoi ex compagni in attesa del nuovo allenatore. Il Palermo ad oggi non è riuscito a rispettare le aspettative occupando il sesto posto in Serie B.

I rosanero puntavano alla promozione, ma fino ad ora non sono arrivati i risultati sperati. Per questo, la dirigenza ha deciso di cambiare la guida della squadra.