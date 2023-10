Celtic-Lazio, Sarri indeciso sul turnover per la sfida di Champions League

Inizia una settimana importante in casa Lazio. La sfida contro il Milan ha dimostrato un gap che nella passata stagione era venuto meno, ma adesso non è il momento di crollare di nuovo. Gli errori devono servire per ripartire già da mercoledì sera contro il Celtic, altra sfida determinante stavolta però per le sorti del gruppo E di Champions League. Il pareggio contro l’Atletico Madrid è stato un’ottima partenza che non dovrà essere vanificata a Glasgow. Sarri lo ripeterà anche oggi a Formello dove alle 16:30 inizieranno le prove tattiche.

Lazio, da oggi la ripresa in ottica Celtic

Qualche cambio di formazione rispetto San Siro ci sarà e probabilmente il reparto più rivoluzionato sarà ancora il centrocampo. Tra i pali ovviamente ci sarà il solito Provedel. In difesa Marusic continuerà con gli straordinari. Sull’altra fascia ci toccherà a uno tra Hysaj e Pellegrini. In mezzo alla difesa Casale e Romagnoli dovrebbero essere ancora confermati, ma Patric potrebbe essere la sorpresa dell’ultimo minuto per dare maggiore freschezza e lucidità considerando gli elevati ritmi della Champions League.

I dubbi di formazione di Sarri

In mezzo al campo invece ci sarà sicuramente un cambio in cabina di regia.ha convinto molto nelle ultime due gare, ma in Europa potrebbe rivedersial suo posto, affiancato su un lato da(in vantaggio su) e sull’altro da, quest’ultimo finora mai sostituito assieme a. Davanti infine resta favorito il tridente titolare consulle fasce eal centro, anche se, reduce dal gran gol annullato a San Siro, sembra essere tornato sui suoi livelli e potrebbe scalare le gerarchie.