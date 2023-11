Cech, dal campo al ghiacchio: l'ex portiere debutta nell'hockey

Nuova vita per Petr Cech. Lo storico ex portiere di Chelsea e Arsenal ha giocato la sua prima partita nell'hockey sul ghiaccio. A quattro anni dal suo ritiro, Cech è tornato in porta, ma questa volta con i pattini ai piedi: il 41enne ha infatti debuttato con i Belfast Giants, squadra nord irlandese a cui si è unito lo scorso giugno.

Dagli spalti del palazzetto, composto da oltre seimila persone, si è alzato il coro: «vogliamo Cech».

E a cinque minuti dalla fine, sul punteggio di 5-1 per i suoi, l'ex portiere ha quindi esordito in Elite League riuscendo a mantenere la porta inviolata.

La passione di Cech per i pattini risale a diverso tempo fa. L'ex Chelsea aveva infatti già collezionato 20 presenze, tra il 2019 e il 2022, con i Guildford Phoenix, esibendosi anche in una parata decisiva allo shootout finale, ovvero una specie di calci di rigore in movimento. Lo scorso anno Cech giocava con i Chelmsford Chieftains, allenandosi poi con i Chicago Blackhawks, squadra di NHL.