Superlega, Cech incontra i tifosi infuriati a Stamford Bridge: «Lo so, dateci del tempo»

Ancora proteste da parte dei tifosi inglesi dopo l'annuncio della nuova Superlega. Dopo i tifosi del Liverpool, oggi tocca a quelli del Chelsea. Chiamati a raccolta via social, folti gruppi di tifosi del Chelsea si sono radunati nei pressi dello stadio di Stamford Bridge, dove i Blues oggi giocano contro il Brighton, per protestare contro la Superlega, di cui il loro club è membro e fondatore. Poco fa lo storico portiere del club, Petr Cech è uscito incontro ai tifosi infuriati, e ha cercato di mediare con loro, protetto da un cordone di polizia. "Scortati" da un buon numero di agenti, i supporter del Chelsea hanno alzato striscioni e scritte come «No alla Superlega», «Vergognatevi» o «Vogliamo le nostre fredde notti a Stoke», così i tifosi del Chelsea. «Lo so, dateci tempo» è stata la risposta di Cech.

I dubbi del Chelsea

Secondo alcuni tabloid britannici, tuttavia, la società londinese ci starebbe già ripensando ma per ora non ci sono conferme. Nel frattempo, però, i tifosi si accalcano - non tutti distanziati, né tutti con la mascherina malgrado le residue restrizioni Covid in vigore nel Regno Unito - e scandiscono slogan contro «l'avidità» dei club protagonisti del progetto e mostrano cartelli di vario tenore, in un'atmosfera comunque finora pacifica. Al di là di qualche fumogeno, che è stato acceso in attesa dell'arrivo del pullman della squadra.

Le proteste

Non mancano, infine, gli appelli rivolti direttamente a Roman Abramovich, patron russo del Chelsea, al grido «Roman, fai la cosa giusta». Una manifestazione analoga si era svolta ieri sera a Leeds, dove l'arrivo ad Elland Road del bus del Liverpool era stato rallentato dalla contestazione dei tifosi della squadra di casa, contrari alla Superlega al pari di gran parte di quelli delle 6 società inglesi più ricche e titolate coinvolte nell'operazione.

Petr Cech has come outside Stamford Bridge to speak to the many angry fans "I know! Give everybody time!" [@willreyner] pic.twitter.com/W4wUj582yn — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) April 20, 2021

