Arsenal, Cech annuncia il ritiro: «In 15 anni ho vinto tutto»

Petr Cech lascerà il calcio giocato al termine della stagione in corso. A dare l'annuncio su Twitter è stato lo stesso 36enne portiere dell'Arsenal. «Questa è la mia ventesima stagione da calciatore professionista - scrive Cech nel suo post - e sono passati venti anni da quando ho firmato il mio primo contratto. Per questo sento che è venuto il momento di annunciare il mio ritiro a fine stagione. Avendo giocato 15 anni in Premier League e vinto ogni singolo trofeo possibile, mi sento di aver raggiunto tutto ciò che potevo raggiungere. Continuerò a lavorare duramente all'Arsenal nella speranza di vincere ancora un trofeo in questa stagione, poi mi guarderò intorno per vedere cosa la vita mi riserverà fuori dal terreno di gioco». Considerato uno dei migliori n.1 della sua generazione, Cech è anche il calciatore con più presenze, finora 124, nella storia della nazionale della Repubblica Ceca. Cresciuto nelle giovanili del Viktoria Plzen, nel 2001-2002 ha giocato nello Sparta Praga per poi passare in Francia al Rennes. Dopo due campionati in Bretagna, dal luglio 2004 è passato al Chelsea con cui ha giocato per 11 anni, vincendo una Champions League, una Europa League, quattro campionati inglesi e 5 FA Cup. Dal 2015 ha difeso i pali dell'Arsenal, vincendo una FA Cup. Cech è anche celebre per il fatto di giocare, dal 2006, sempre con un caschetto protettivo come quelli in uso nel rugby: decise di farlo dopo un brutto infortunio (frattura del cranio) riportato nel corso di una partita di Premier.(

