Cassano: «Donnarumma? Ci sono 10 portieri anni luce più forti. E Pogba non è un campione»

Antonio Cassano show sulla Bobo Tv. L'ex tra le altre di Roma e Real Madrid, è stato ospite del canale Twitch di Christian Vieri e ha parlato di alcuni campioni della Serie A e del calcio europeo. Con una "frecciata" a Gigio Donnarumma: «Bravo sì, ma ci sono 10 portieri più forti di lui di anni luce come Alisson, Ter Stegen, Oblak, Neuer... devo fare altri nomi?».

Poi sulla Juventus: «È molto complicato vincere sempre, l'anno scorso erano chiamati a vincere il nono scudetto consecutivo entrando in un meccanismo, quello di Sarri, molto limitato con una mentalità differente. Hanno fatto grandi sacrifici per arrivare a vincere lo scudetto che non è mai semplice. Di Pirlo apprezzo la novità. Lui è arrivato alla Juve cercando la novità, il suo coraggio e la sua personalità vanno premiati: farà una grande carriera. E lo scudetto solo bi bianconeri possono perderlo».

E Ronaldo? «Ho un amore per Messi, ma il più decisivo è Cristiano. Quando c'è lui parti già 1-0, senza di lui fai fatica a calciare in porta. Fa un gol a partita, le chiacchiere le porta via il vento».

Su Pogba. «Al Manchester United vedo buoni giocatori strapagati e non capisco la strategia della società. Finché c'è stato Ferguson comandava lui, faceva le cose bene e non ci sarebbe stata questa telenovela con Pogba, che è un grande giocatore ma non è un campione e non sposta gli equilibri».

