Ribery, il sindacato giocatori tedesco: «Servono guide per l'uso dei social media»

La recente polemica legata a Franck Ribery mostra che i calciatori hanno bisogno di un supporto e una guida su come interagire con i social media, secondo il sindacato dei giocatori tedeschi VDV. Il direttore generale del VDV, Ulf Baranowsky, ha detto alla dpa che i club e le federazioni devono aiutare i giocatori in quest'area visto che «molti giocatori non trovano facile interagire con i social media». Ribery è stato multato dal Bayern Monaco dopo che ha risposto a critiche a volte aspre e offensive per aver postato una foto dove veniva mostrata una bistecca ricoperta d'oro in un famoso ristorante di Dubai, a cui è stato risposto con imprecazioni di ogni genere sui suoi canali privati​. «Gli insulti su Internet non sono belli per chiunque sia coinvolto: se un giocatore viene provocato, ha il diritto di reagire, ma dovrebbe avere il giusto livello, il che non è facile in una situazione stressante», ha affermato Baranowsky. Il VDV ha spiegato che dipende da ogni singolo caso se i club possono sanzionare i giocatori che si esprimono in un ambiente privato. I contratti con i giocatori hanno normalmente una clausola sul fatto se i post sui social media devono essere approvati dal datore di lavoro. I giocatori hanno anche obblighi di fedeltà nei confronti dei loro club. Ribery si stava allenando a Doha con il Bayern Monaco per preparare la seconda metà della stagione della Bundesliga, e il capitano Manuel Neuer ha dichiarato che non si aspetta un effetto negativo sulla squadra che punta a recuperare il distacco di sei punti dal Borussia Dortmund in campionato. «La cosa decisiva per me è quello che Franck fa per la squadra -ha detto Neuer-. Non penso che questo dovrebbe essere trasformato in un dibattito. La domanda per noi giocatori è, chi si allena e gioca, chi si presenta in campo, non ho dubbi, visto come lavora per la squadra qui e come ha giocato nell'ultima partita contro Francoforte», ha concluso Neuer.

