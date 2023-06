Ribery, rubata la sua auto al centro commerciale di Salerno mentre faceva shopping

Franck Ribery, l'ex stella francese della Salernitana (e di tante altre squadre) era abituato a "fregare" le difese avversarie con dribbling di rara bellezza. Questa volta, fuori dal campo verde, ad essere “fregato” è stato lui. Il motivo? Mercoledì sera, mentre si trovava al centro commerciale Maximall di Pontecagnano Faiano, due ladri gli hanno rubato l'auto. Le forze dell'ordine sono subito intervenute: uno dei due malviventi - che si era reso complice del furto - è stato immediatamente arrestato e denunciato per ricettazione. In fuga il complice.

Cosa è successo

Periferia sud di Salerno, non troppo distante da quell'Arechi che tante volte l'ha visto esultare, Ribery si trovava nel grande centro commerciale per delle compere con la sua Fiat 500. All'uscita dal negozio l'auto era sparita. Allertati i carabinieri della Compagnia di Battipaglia, guidata dal Capitano Samuele Bileti, sono intervenuti immediatamente e sono riusciti a rintracciare uno dei due malviventi che si era reso complice del furto: è stato arrestato e denunciato per ricettazione. L'altro, purtroppo, è riuscito a scappare a bordo dell'utilitaria italiana, intestata a un parente della stella francese. Ribery ha comunque sporto regolare denuncia. Poco più di un anno fa, lo stesso ex calciatore, mostrava orgoglioso sui social l'acquisto di una nuova Ferrari, viene da pensare che è una fortuna che non sia andato con quella a fare compere.



La permanenza a Salerno

Il 40enne Franck Ribery, ex stella di Bayern Monaco, Fiorentina, finalista con la sua Francia nella dolcissima (per noi) finale del mondiale 2006 in Germania, ha chiuso la carriera un anno fa a Salerno.

Diventato in poco tempo idolo dei tifosi, si è affezionato anche lui al calore del tifo granata e ha deciso di fermarsi nella città campana. Dopo l'infortunio che l'ha costretto al ritiro nell'ottobre scorso ha infatti firmato un biennale come dirigente della Salernitana. Il sogno è quello del patentino da allenatore: dovrebbe iscriversi al corso combinato speciale Uefa D+C che gli darà l'abilitazione Uefa B.





Si terrà a Coverciano tra luglio e agosto in presenza (con completamento online a settembre). Sogna di avere presto un gruppo tutto suo e la Salernitana punta molto sulla sua figura. «Può essere un esempio per i giovani, gli abbiamo proposto il ruolo di brand ambassador ma la palla passa a lui», ha detto l'ad granata, Milan.



Occhio alle sirene dalla Germania: anche il Bayern Monaco nei mesi scorsi ha pensato a un suo ritorno a casa.