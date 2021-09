Salernitana-Ribery, c'è il sì del francese: entro 48 ore la firma

Sabato 4 Settembre 2021, 12:49

Ribery ancora in Serie A. Dopo l’addio alla Fiorentina, il fantasista francese ha infatti detto sì alla Salernitana ed entro lunedì dovrebbe firmare il contratto da circa 1,5 milioni di euro più bonus. I campani sono stati bravi a superare la concorrenza del Verona. Già il 31 notte, infatti, la società granata si era tuffata sul giocatore classe ’83, intenzionato a rimanere in Italia anche per il calore dei tifosi. Ed è stato proprio l’entusiasmo dei sostenitori di casa a convincere il ds Fabbri a preparare il colpaccio. «Sarà il nostro Maradona», il messaggio dei tifosi che da alcune ore corre veloce sul web.