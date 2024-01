Serie A, Casini: «Valutiamo la possibilità di disputare una giornata di campionato all'estero»

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha parlato da Riyad, durante il Social Football Summit. Diversi temi toccati, dalla finale di Supercoppa tra Inter e Napoli al Descreto Crescita, ma anche la possibilità di esportare il prodotto Serie A all'estero.

«Stiamo valutando la possibilità di disputare un'intera giornata di Serie A all'estero. Ci sono pro e contro. Sarebbe da scegliere il luogo in cui disputarla, ma al momento non è possibile organizzarla senza l'autorizzazione di FIFA e UEFA. I tifosi potrebbero perdere una giornata».

Sulla presenza dell'Italia in Arabia Saudita con la Supercoppa il presidente si è espresso così: «Esportare questa competizione è un tentativo iniziato già negli anni ’90 con la prima partita a Washington. Adesso l’Arabia Saudita è diventato un Paese di riferimento.

Sul meccanismo delle Final Four: «Le società dicono di essere molto soddisfatte, è la prima volta che sperimentiamo questo format e siamo soddisfatti. In futuro pensiamo agli Stati Uniti come luogo in cui andare. Poi c’è l’India dove non andremo a giocare a cricket, ma è un mondo nuovo e abbiamo avuto lì un campione come Del Piero che ci ha provato a giocare. In assemblea non ne abbiamo ancora parlato. Non escluderei l'Italia dove poter sperimentare nuove location per le Final Four».

Infine Casini ha parlato anche del Decreto Crescita: «Un errore dello Stato italiano nel non capire che questo contesto può aiutare il calcio e il Paese. Vediamo come andrà a finire, c’è da capire se si riesce a ottenere una modifica dal Parlamento. Nessuno immagina una modifica permanente, ma ci ha sorpresi che parliamo di un’agevolazione valevole per tutti i settori, modificata proprio per il calcio e per lo sport un anno e mezzo fa. È stata una scelta controproducente».