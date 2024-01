Roma, Dybala punta la Salernitana ma si ferma Spinazzola. Domani la partenza per Ryadh

Nuovo tecnico vecchi problemi. La Roma di Daniele De Rossi dovrà fare ancora i conti con infortuni e squalifiche in vista della gara di lunedì prossimo contro la Salernitana. In mezzo (mercoledì) la trasferta a Ryadh contro l’Al-Shabab organizzata per motivi di sponsorizzazioni. Con la squadra dovrebbe riuscire a partire Dybala, l’ultimo test è previsto domani alla ripresa (oggi giornata libera). L’argentino è stato sostituito contro il Verona per un leggero dolore al flessore, nulla di preoccupante. Più complicata la situazione di Spinazzola sostituito per un fastidio alla coscia sinistra. L’esterno potrebbe saltare sia l’amichevole in Arabia Saudita, sia la gara con la Salernitana. Rientreranno dalle rispettive squalifiche Cristante e Mancini, ma il difensore è ancora alle prese con la pubalgia. Ha lavorato a parte per tutta la settimana proprio per provare ad arginarla. Turno di stop, invece, per Paredes causa squalifica. Non si è allenato col gruppo nemmeno Kumbulla che ha subito qualche rallentamento sul recupero. A dicembre era previsto il ritorno in campo, ma qualcosa non è andato come previsto. Resta in infermeria Smalling, che però punta a tornare nella gara di ritorno contro il Feyenoord (22 febbraio). Quel giorno potrebbe essere rientrato anche Renato Sanches e sicuramente ci saranno Aouar, Azmoun (in panchina 90’ contro l’Hong Kong per un risentimento ai flessori) e NDicka tutti e tre assenti perché impegnati nelle rispettive coppe continentali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA