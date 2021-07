Roma, è arrivato Shomurodov: test fisici e visite mediche. Domani la partenza per il Portogallo

Sabato 31 Luglio 2021, 15:05 - Ultimo aggiornamento: 15:06

Eldor Shomurodov questa mattina alle 7.40 è sbarcato a Roma con un volo atterrato all’aeroporto di Fiumicino. Il nuovo attaccante giallorosso prelevato dal Genoa è stato immediatamente accompagnato a Trigoria dove ha svolto alcuni test fisici con i preparatori di Mourinho non partiti per il Portogallo. Nel primo pomeriggio le visite mediche a Villa Stuart in gran segreto: prima l’entrata sul retro e poi, quando fotografi e cameraman hanno intuito l’ingresso, gli è stato impedito di riprendere il calciatore. Non sono mancate tensioni tra la sicurezza e gli addetti ai lavori. In serata arriverà la firma sul contratto e domani la partenza per il Portogallo dove conoscerà i suoi nuovi compagni.