Calciomercato Roma, Pinto accelera per Celik. Guedes vuole Mourinho, ma il Valencia spara alto

È questione di giorni, se non di ore, e si sbloccherà la trattativa che porterà Zeki Celik a Trigoria. Il terzino del Lille è l’obiettivo fissato da Mourinho, lo Special One lo ha chiamato personalmente illustrandogli il progetto Roma. Se ne è innamorato vedendolo giocare e lo ha giudicato un rinforzo perfetto per la fascia destra. In quel ruolo la Roma ha solo Karsdorp che ha fatto gli straordinari la scorsa stagione per l’assenza di alternative. Roma e Lille sono vicinissimi alla fumata bianca, la trattativa ha subito un’accelerazione nelle ultime ore e dovrebbe chiudersi a breve. L’annuncio potrebbe arrivare dopo il 30 giugno per questioni legate al bilancio, ma l’affare è praticamente andato in porto. Ai francesi andranno 8 milioni più bonus, una trattativa che, però, è stata agevolata dai rapporti solidi tra le due proprietà. Alessandro Barnaba, patron del Lille, è il banchiere che ha messo d’accordo Pallotta e Friedkin per la cessione della Roma. Ora ha acconsentito alla cessione di Celik agevolando la trattativa. Più in salita l’affare Guedes che interessa alla Roma a prescindere da quale sarà il futuro di Zaniolo. Il Valencia ha bisogno di fare cassa e ha individuato nell’esterno offensivo la pedina giusta da mettere sul mercato. Gattuso non si è opposto con forza, anzi, non ha fatto problemi ad accogliere Carles Perez come contropartita. Il problema è il prezzo del cartellino che gli spagnoli hanno fissato a 38 milioni. Troppi per Tiago Pinto che sta lavorando con Jorge Mendes (agente di Guedes e Mourinho) per limare il prezzo. Per il giocatore è pronto un contratto di 2,5 milioni a stagione. Se l’affare dovesse concretizzarsi, il portoghese classe ’96 potrebbe garantire gol (13 nello scorso campionato), assist (6) e continuità (su 38 partita in Liga ne ha giocate 30 da titolare).

APPROFONDIMENTI MERCATO Zaniolo, fumata grigia: si allontana l'ipotesi di una...