Roma, Pinto vola a Londra: accordo per Llorente, ora Kristensen. Domani a Milano per le cessioni di Volpato e Missori

Tiago Pinto è volato a Londra, vuole chiudere al più presto la trattativa con il Leeds per i prestiti di Diego Llorente e Nissen Kristensen. Con lui anche la nuova Ceo Lina Souloukou. Al primo farà spazio Ibañez che verrà ceduto tra luglio e agosto sempre in Premier (non è escluso che il viaggio nella capitale inglese possa agevolare la vendita del brasiliano), al secondo Karsdorp reduce da un’operazione al ginocchio e da un rapporto turbolento con José Mourinho. Difficile ottenere dall’olandese i 12 milioni richiesti per la cessione a titolo definitivo, più probabile in prestito con diritto di riscatto. Il viaggio di Pinto finora sembra essere andato a buon fine: il dg giallorosso ha infatti trovato l'accordo con il Leeds per il ritorno in prestito secco di Llorente.

Mercato Roma, torna Llorente: trovato l'accordo con il Leeds. Kluivert a un passo dal Bournemouth, Perez va al Celta Vigo

Le cessioni e le plusvalenze

Domani, invece, Pinto sarà a Milano per chiudere la trattativa di Volpato e Missori con il Sassuolo.

Due giovani messi in vetrina da José Mourinho durante la scorsa stagione e valorizzati. Quanto? Almeno 12 milioni per entrambi. E ad aumentare il valore del centrocampista gestito da Totti è stata anche la cessione di Tahirovic all’Ajax che ha versato 8,5 milioni bonus compresi per assicurarselo. Insomma, dai suoi prospetti i giallorossi stanno mettendo da parte un tesoretto che servirà ad accontentare la Uefa sul fronte plusvalenze. I 30 milioni da incassare sono più vicini di quanto sembra, 12 sono già entrati grazie Kluivert (7) e al bosniaco (5), altri 12 entreranno in settimana grazie al Sassuolo e magari i restanti 6 li verserà il Celta Vigo per Carles Perez. Mancano solo quattro giorni al gong, ma da Trigoria ritengono di essere a buon punto.