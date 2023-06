Mercato Roma, torna Llorente: trovato l'accordo con il Leeds. Kluivert a un passo dal Bournemouth, Perez va al Celta Vigo

Si muove il mercato della Roma. Justin Kluivert è a un passo dal firmare con il Bournemouth, così da garantire una plusvalenza di 9 milioni in ottica fair play finanziario. Un’altra cessione a titolo definitivo dopo quella di Tahirovic all’Ajax che ha permesso ai giallorossi di incassare 8,5 milioni bonus compresi. L’obiettivo entro il 30 giugno è raggiungere 30 milioni di plusvalenze, traguardo adesso alla portata se sommate anche le entrate per l’imminente trasferimento al Sassuolo di Volpato e Missori per un totale di 12 milioni.

Adesso, la Roma potrà operare con relativa libertà sul mercato in entrata. Oltre a nodo attaccante, che Mourinho vorrebbe sciolto entro il giorno del raduno (10 luglio), il general manager sta sistemando anche la difesa.

Prossima la cessione di Ibanez, al suo posto è stato annunciato Ndicka (oggi verrà ufficializzato) e si sta lavorando per rinnovare il prestito di Llorente. La trattativa con il Leeds è in una fase avanzata, si stanno definendo gli ultimi dettagli relativi alla cifra per il diritto di riscatto. Tornando alle cessioni, si sta sbloccando quella di Carles Perez al Celta Vigo dove ha giocato in prestito l’ultima stagione. Il prossimo sarà il suo ultimo anno di contratto in giallorosso e non è possibile rinnovare il prestito, si sta cercando un accordo per la cessione sulla base di 6 milioni.