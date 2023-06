Mercato Roma, 10 giorni per trovare 20 milioni: Volpato-Missori ne posso fruttare 11. Poi c’è la carta Frattesi

Il 30 giugno è alle porte e la Roma deve ancora centrare l’obiettivo di una plusvalenza da 30 milioni. Gli 8,5 totali (bonus compresi) incassati dall’Ajax per la cessione di Tahirovic hanno dato ossigeno alle casse del club, ma la strada è ancora lunga. Tiago Pinto è al lavoro tra Roma, Milano e l’Europa per piazzare esuberi e giovani. È questa la strategia scelta dal club per trovare a stretto giro una ventina di milioni da mettere a bilancio per non rischiare multe e penalizzazioni. I prossimi destinati a partire saranno Volpato e Missori, ma l’accordo con il Sassuolo che prevedeva un esborso di 9 milioni per entrambi risulta adesso svantaggioso. Dopo aver incassato 8,5 milioni per Tahirovic, che ha all’attivo 11 presenze in Serie A, Pinto ha alzato l’asticella e pretende almeno la stessa cifra per Volpato e un paio di milioni per Missori.

Roma, abbonati a quota 40.000: oggi si chiude la campagna. L'effetto Mourinho e la soddisfazione del club

El Shaarawy dice “sì” alla Roma: firma fino al 2025, il Faraone si abbassa l’ingaggio

Obiettivo facilmente raggiungibile, considerando che su entrambi si sta scatenando una piccola asta in cui sono coinvolte Atalanta, Juventus e club esteri.

Il piano B è la vendita di Ibanez, ma il prezzo fissato di 30 milioni è troppo alto anche per i club di Premier. Bisognerà aspettare oltre il 30 giugno per sperare che il brasiliano possa partire a una cifra così alta. E poi ci sono gli esuberi: Kluivert e Viña potrebbero finire al Bournemouth, il Celta Vigo vuole Perez ma non a 10 milioni e Villar potrebbe tornare alla Sampdoria. La difficoltà, anche in questo caso, sarà effettuare la vendita entro fine mese. Infine, c’è la carta Frattesi: la Roma è proprietaria del 30% del cartellino e se il Sassuolo dovesse riuscire a venderlo all’Inter a 30 milioni, in pancia ai giallorossi ne entrerebbero 9. Dunque, considerando gli 8,5 di Tahirovic, 10/11 di Volpato-Missori e 9 di Frattesi la plusvalenza sarebbe centrata.