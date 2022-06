Calciomercato Roma, da Ruben Neves a Douglas Luiz: Pinto cerca il colpo a centrocampo

Il focus di Tiago Pinto in questa fase di calciomercato della Roma è il centrocampo. Le uscite rischiano di depauperare un reparto già in difficoltà dalla stagione appena passata durante la quale il regista chiesto da Mourinho (Xhaka) non è mai arrivato.

In partenza c’è Veretout che ha chiuso i rapporti con il club quando ha rifiutato il rinnovo lo scorso novembre a circa 4 milioni a stagione, lui ne avrebbe voluti 6. Addio anche a Oliveira che è già rientrato al Porto dopo il prestito invernale: la Roma avrebbe voluto dimezzare il costo per il riscatto (da 13 milioni a 6), ma i lusitani hanno risposto con un secco “no”. Sulla strada di Milano, invece, Mkhitaryan che ha chiesto a Pinto un contratto da 4 milioni a stagione per due anni e due milioni alla firma, la controproposta è stata di 3 milioni più bonus. Pochi, l’armeno ha storto la bocca e si sta facendo ammaliare dall’Inter, pronta a dargli quello che chiede.

Calciomercato Roma, tutti i nomi

Ecco, dunque, che il reparto è depauperato dai suoi protagonisti: al momento restano solo Bove e Cristante. Il nazionale azzurro campione d’Europa vuole restare, ma chiede anche un aumento dell’ingaggio. Operazione non proibitiva che la Roma è pronta a portare a termine rispettando i paletti prefissati. C’è, quindi, la necessità di investire in mediana: da Ruben Neves del Wolverhampton (fa parte della scuderia di Jorge Mendes) a Renato Sanches che non ha rinnovato con il Lilla. In Italia piace anche Maxime Lopez del Sassuolo e la Roma potrebbe sfruttare il 30% del cartellino di Frattesi per uno sconto (anche lui finito nel radar di Pinto). In Brasile accostano alla Roma anche Matheus Lima, un giovane di 16 anni dalle grandi prospettive. il grande colpo sarebbe quello Douglas Luiz, brasiliano dell’Aston Villa ha il contratto in scadenza nel 2023 ed è valutato dal club inglese 30/35 milioni. Sullo sfondo restano Matic, stipendio troppo alto se parametrato all’età, e Xhaka.