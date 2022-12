Il Napoli cerca rinforzi sulla destra: vicino Bereszynski, Zanoli verso la Samp

NAPOLI – Un rinforzo per rendere il Napoli ancora più competitivo. L’annuncio di un mercato già chiuso è stato di fatto solo una strategia. Il club azzurro sta regalando a Luciano Spalletti un’alternativa a Giovanni Di Lorenzo sulla fascia destra. Quella del terzino è forse l’unica lacuna del gruppo azzurro considerando la poca esperienza di Alessandro Zanoli. Il Napoli ha individuato il profilo giusto: si tratta di Bartosz Bereszynski, 30enne polacco della Sampdoria, reduce dal Mondiale in Qatar, proprio assieme a Zielinski che potrebbe ritrovare presto in maglia azzurra. Napoli e Sampdoria hanno parlato anche oggi dell’operazione. Bereszynski si metterà a disposizione di Luciano Spalletti, Zanoli farà il percorso inverso e proverà a trovare minuti in blucerchiato. Sono d’accordo anche i due giocatori, quindi si lavora per chiudere al più presto.

Il Napoli cambierà quasi certamente anche il portiere di riserva. Sirigu è pronto a cambiare aria dopo i primi mesi in cui evidentemente la scintilla con il mondo azzurro non è scattata. Ha richieste in Mls ma potrebbe finire alla Salernitana, alla ricerca di un numero uno esperto dopo l’infortunio di Luigi Sepe. Il Napoli sostituirebbe Sirigu richiamando, sempre dalla Sampdoria, Nikita Contini che fa il vice Audero. L’operazione è necessaria per completare la lista dei 25 per il campionato: Contini è un prodotto del settore giovanile del Napoli e ‘libererebbe’ così il posto per Bereszynski che è già rientrato in Italia proprio per decidere al più presto il suo futuro. Non ci sono novità, intanto, sul fronte Diego Demme: il centrocampista tedesco è nel mirino della Salernitana, ma i granata non coprono l’ingaggio dell’ex capitano del Lipsia (3 milioni di euro) e il Napoli non intende contribuire al pagamento, quindi l’affare è in salita. Non è escluso che alla fine Demme possa rimanere. La priorità è un’altra: garantire a Spalletti una soluzione in più sulla fascia destra. Bereszynski è il profilo giusto.