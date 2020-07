© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un mercato tra presente e futuro, con Rino Gattuso sempre più al centro del progetto e in odore di rinnovo. Prosegue senza sosta il piano di rinnovamento del Napoli, partito lo scorso gennaio con investimenti complessivi da 100 milioni di euro e una serie di operazioni messe in agenda. Come quella per Osimhen, alle battute finali dopo la missione a Olbia del ds Giuntoli e gli ultimi contatti tra il presidente De Laurentiis e il suo collega del Lille, Gerard Lopez. L’attaccante nigeriano è atteso questa settimana in Italia per le visite e la firma sul contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione più alti bonus. Dopo il blitz dei primi di luglio a Capri e il giro sullo yacht in Sardegna, il terzo viaggio del giocatore sarà quindi quello decisivo. Si tratta dell’operazione più costosa dell’era De Laurentiis: il classe ‘98 è stato valutato sui 60 milioni di euro tra parte fissa e bonus e nell’affare è coinvolto anche Ounas (25 milioni di euro). L’esterno algerino dovrebbe, però, fare il percorso inverso in un secondo momento. Il tempo stringe, il Lille deve rispettare delle scadenze economiche e per questo ha pressato molto anche il bomber nigeriano (inizialmente tentato dal Liverpool) per scrivere in fretta la parola fine sulla vicenda. La trattativa Osimhen ha fornito l’assist al Napoli per discutere anche di Gabriel.IL RITORNO DI PEPIl difensore brasiliano, 22enne, è stato scelto dal ds Giuntoli come rinforzo di un reparto che presto potrebbe perdere Koulibaly. Dopo il ricorso accolto dal Tas, il City ha deciso di staccare tutte le contendenti offrendo circa 60 milioni agli azzurri, a fronte di una richiesta di 80 milioni di euro. Con un ulteriore sforzo i Citizens dovrebbero, quindi, riuscire ad acquistare il roccioso calciatore, molto apprezzato anche dallo United, e al quale è stato proposto un contratto da circa 8-10 milioni di euro a stagione. A favorire l’affare poi ci sono i buoni rapporti tra l’agente del difensore, Fali Ramadani, e il produttore cinematografico. Tornando alle entrate, gli osservatori della società azzurra stanno studiando il file ‘Mini Messi’ Luka Romero. Il talento 15enne del Maiorca è considerato un predestinato e su di lui sono già piombate le big spagnole come Atletico Madrid e Barcellona.BOCCIATI DI LUSSODa Napoli a Milano: sono giorni cruciali anche per le strategie dell’Inter. Antonio Conte deciderà il suo futuro insieme al club solo al termine della stagione, ma ha già fatto sapere di voler rinunciare a tre big: Brozovic, Skriniar e Eriksen. Il trequartista danese è stato bocciato soprattutto per motivi caratteriali. Non ha mai legato con il tecnico salentino che in queste settimane gli ha preferito Borja Valero. E proprio le buone prestazioni in campo potrebbero aiutare il centrocampista spagnolo a strappare un rinnovo fino al 2021, insperato fino a poco tempo fa.