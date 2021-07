Spalletti, sì a Grillitsch ma c'è un ostacolo. Maksimovic e l'sms che spiazza De Laurentiis

Lunedì 5 Luglio 2021, 14:36

Luciano Spalletti vota Florian Grillitsch, forte centrocampista austriaco classe '95. Molto stimato anche in Inghilterra, il giocatore dell'Hoffenheim è stato visionato dagli 007 azzurri in occasione di questi Europei. Ma l'attuale richiesta di 18 milioni di euro del club tedesco viene considerata troppo alta da De Laurentiis, disposto a spendere massimo 10 milioni di euro per un calciatore in scadenza nel 2022.

APPROFONDIMENTI CALCIOMERCATO La Fiorentina ufficializza Italiano e scarica Ribery CALCIO Maksimovic riflette: ecco le possibili destinazioni

Sono lieto di comunicare che Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore del Napoli a partire dal prossimo 1 luglio. Benvenuto Luciano, insieme faremo un grande lavoro. Aurelio De Laurentiis — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) May 29, 2021

Intanto, arrivano delle novità importanti su Maksimovic. Il centrale serbo, attualmente svincolato, ha lanciato dei segnali d'amore al Napoli: è disposto ad abbassare le richieste iniziali, pur di rinnovare il contratto con gli azzurri. Capitolo panchine. Thiago Motta, ex allenatore del Genoa, ha trovato l'accordo con lo Spezia. Sostituirà Italiano, neo tecnico della Fiorentina. Infine, la Sampdoria aspetta solo la risoluzione di Faggiano col Genoa per annunciarlo come nuovo dirigente.