Calciomercato Milan, rilancio per Reijnders. Inter, Onana sempre più vicino allo United. Juventus, piace Koopmeiners

In attesa che domani Pulisic sbarchi a Malpensa, il Milan sta cercando di chiudere anche per Reijnders con l’Az Alkmaar. L’obiettivo del club di via Aldo Rossi è regalare il centrocampista olandese a Stefano Pioli prima del 21 luglio, quando inizierà la tournée statunitense. Così i rossoneri hanno rilanciato salendo a 19 milioni di euro più 4 di bonus, avvicinandosi in qualche modo alla richiesta di 25. Reijnders spera che l’affare possa chiudersi presto: non ha giocato l’ultima amichevole dell’Az e per il Milan ha rifiutato il Barcellona e potrebbe rinunciare a qualcosa per facilitare la chiusura della trattativa, come fatto da De Ketelaere un anno fa. È pronto a firmare un quinquennale da 1,7 milioni a stagione.

Calciomercato ultime notizie oggi: Lazio, contatti per Zielinski. Milan, domani arriva Pulisic. Roma, il Napoli su Ibanez e Sabitzer manda segnali

Giorni importanti per Onana.

Entro venerdì si attende la fumata bianca con il Manchester United. Le cifre ormai sono note: 55 milioni di euro, bonus compresi. Soldi che l’Inter investirebbe per Lukaku. Il Chelsea vuole 45 milioni di euro e sa che in corsa ci sono anche Juventus e Al Hilal, ma nelle ultime ore è emerso un interessante corteggiamento del Psg, che potrebbe fare saltare il banco.

Le trattative della Juventus

Invece, la Juventus è presa con il rilancio dall’Arabia Saudita, a 150 milioni per tre anni è un treno che passa solo una volta nella vita, per Pogba, diviso tra la voglia di riscattarsi a Torino e riconquistare la Juve, per non perdere la maglia della Francia ai prossimi Europei, e la tentazione araba, a cifre mai viste. Sfumato Milinkovic, Cristiano Giuntoli potrebbe accelerare per Koopmeiners o Samardzic. Infine, il Napoli: sfida alla Lazio per Karlsson. Mentre il Verona punta Destro e il Bologna annuncia il rinnovo con De Silvestri. Il Sassuolo chiude per Boloca con il Frosinone e l’Empoli pensa a Pezzella per il dopo Parisi.