Roma, continua il pressing del Chelsea su Dybala. Enzo Fernandez: «Spero venga da noi»

Il Chelsea non molla Paulo Dybala. Fino al 30 giugno qualunque club internazionale potrà sfruttare la clausola di 12 milioni per tentare di tesserarlo (20 per le società italiane). Il pressing dei Blues si fa sempre più forte, l’ultimo in ordine di tempo, a chiamarlo nella City è stato Enzo Fernandez suo compagno di nazionale che in un’intervista in Argentina non ha lasciato spazi a dubbi: «Spero che venga. Gli ho parlato e gli ho detto che lo sto aspettando per condividere un barbecue o il mate», le sue parole al quotidiano Olé.

Prima ancora era arrivato l’invito di Thiago Silva che sulla griglia di Silverstone, dove domenica si è disputato il Gran Premio, ha avuto la possibilità di parlarci: «Gli ho chiesto se è vero ma non mi ha detto nulla.

Mi piacerebbe averlo al Chelsea, è un fuoriclasse e sicuramente ci aiuterebbe tantissimo se dovesse arrivare». Paulo non ha commentato, le uniche parole pubbliche rilasciate sono state al suo arrivo all’aeroporto di Fiumicino a rientro dalle vacanze: «Sono contento di stare alla Roma. Se rimarrò? Sì, ora iniziamo gli allenamenti».

La Roma per scongiurare il pericolo di un addio, ha davanti a sé due strade: far decadere subito la clausola, lasciare la parte fissa a 6 milioni e aggiungerne 2 di bonus; non inserire i bonus, tenere invariata la parte fissa, ma ripristinare la clausola anche per la prossima estate. Nodi che possono essere sciolti solo a seguito di un incontro tra Tiago Pinto e l’agente di Paulo che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni.