Calciomercato Lazio, Berardi e Zielinski gli obiettivi. Lista acquisti e cessioni

Il calciomercato della Lazio sta entrando nel vivo. Sarri vuole al più presto alcuni acquisti che possano aggregarsi al ritiro di Auronzo di Cadore. Il presidente Lotito sta lavorando per accontentare il proprio allenatore, che ha l'attacco come priorità l'attacco: un esterno offensivo e un vice Immobile. Poi sarà il turno di un nuovo portiere che andrà a sostituire Maximiano, destinato a lasciare Roma, e di due centrocampisti, uno per sostituire Marcos Antonio, anche lui nella lista dei partenti, e uno per sostituire Milinkovic-Savic, a un passo dall'Al Hilal. Con il contratto del serbo in scadenza la prossima estate, la Lazio incasserà dalla sua cessione 40 milioni di euro, pronti a essere reinvestiti sul mercato, mentre il giocatore andrà a guadagnare, con i bonus, 30 milioni a stagione. Tutto fatto invece per i rinnovi di Pedro e Luis Alberto.