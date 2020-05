© RIPRODUZIONE RISERVATA

Buone notizie per ile per tutti i suoi tifosi: dopo i contatti dello scorso week end,è più vicino al rinnovo con il club azzurro. Non c'è ancora l'accordo totale sulle cifre, ma il belga ha abbassato le pretese iniziali e ora si aspetta un passo indietro del presidente Aurelio De Laurentiis rispetto alla questione multe . L'obiettivo delle parti è quello di arrivare ad un'intesa biennale sui 3,5-4 milioni di euro a stagione, ai quali bisogna aggiungere i bonus e un ricco premio alla firma. Trapela fiducia, ma anche cautela. Perché fino a quando non si arriverà alla firma, l'Inter o un altro club europeo potrebbe effettuare l'ennesimo rilancio. Di certo, rispetto alla scorsa settimana, Mertens ha registrato la ferma volontà del Napoli di chiudere in tempi brevi, a prescindere dal destino di questo campionato.Decisivo il ruolo di, rimasto in ottimi rapporti con il suo bomber, ma anche quello dei tifosi storicamente innamorati dell'idolo del. «Meritiamo un finale diverso per questa storia», l'appello sui social dei fan campani, da qualche ora più ottimisti sul futuro del calciatore 33enne.I sostenitori del Napoli aspettano buone notizie anche sul fronte. Il centrocampista polacco è uno degli indispensabili di Gattuso, pertanto De Laurentiis sta facendo il possibile per accontentare il suo allenatore. Come? Blindando il talento classe '94 fino al 2025 con un contratto da circa 4 milioni di euro a stagione.