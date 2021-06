Lazio, idea Kostic per la fascia sinistra. Tare prova a trattenere Lazzari

Da un giocatore all'altro, senza fermarsi un momento. La Lazio contatta, tratta, riflette e decide. In entrata e in uscita. L'ultimo sul taccuino in ordine di tempo è Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte. Si tratta di un esterno di fascia sinistra offensiva, bravo tecnicamente e molto veloce, non adatto a difendere, anche se è il classico giocatore che si mette a completa disposizione della squadra e dell'allenatore.

In Germania è conosciuto per gli assist, ben 17 nell'ultima stagione, 48 negli ultimi tre anni. Insomma, uno che sa il fatto suo e che sembra essere un profilo ideale per Sarri. Il costo del cartellino appare proibitivo, circa 30 milioni di euro, anche se l'anno scorso il Tottenham e il Bayern Monaco ne offrirono 30 più 5 di bonus, ma il club tedesco rifiutò e lo tolse dal mercato. Con queste premesse e con i pochi soldi che ci saranno a disposizione, non sembra essere una trattativa pronta a decollare, ma a proporlo è stato Ramadami, lo stesso manager di Sarri.

OCCHIO A LAZZARI

La Lazio sta anche decidendo sul futuro di alcuni suoi giocatori. Tra questi c'è Manuel Lazzari. Sull'esterno, per ora a fari spenti, si muove l'Inter e soprattutto Inzaghi, ormai sempre più in pressing sui giocatori biancocelesti. Da un lato è normale, da un altro è un atteggiamento che infastidisce non poco Lotito e Tare. Ad ogni modo se ci dovesse essere un'offerta sui 25 milioni da parte nerazzurra, la Lazio è pronta a trattare. Tutto dipende da Hakimi, una volta che partirà per Parigi o Londra, Inzaghi avrà un esterno e Lazzari sembra essere quello più verosimile, anche per le richieste dell'ex tecnico laziale. Discorsi diversi per Marusic e Strakosha. Entrambi la settimana prossima avranno un incontro con la società per discutere del rinnovo.

