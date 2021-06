Nervi tesi tra Gattuso e la Fiorentina: possibile divorzio anticipato

Nervi tesi tra Gattuso e la Fiorentina. Il tecnico calabrese è andato allo scontro con la società toscana per alcune divergenze sul calciomercato. Tutto è iniziato nei giorni scorsi quando, ci raccontano, la società viola ha deciso di congelare le due operazioni (Oliveira-Guedes) orchestrate dall’agente Jorge Mendes. Il motivo? Gli alti costi dovuti alle commissioni, ma anche la volontà del patron dei toscani di non legare troppo il mercato del club ad un manager importante come Mendes. Un procuratore, tra l’altro, vicino proprio all’allenatore Gattuso.