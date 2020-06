Gli scambi in aumento, i prezzi calmierati. Ma anche tanti ostacoli per liberarsi dei giocatori ai margini. Il calciomercato contrassegnato dall'emergenza Covid-19 conosce delle novità ma anche maggiori difficoltà, sul versante cessioni. Pertanto, chi riuscirà a cedere i calciatori fuori dai programmi e con ingaggi altissimi sarà il vero fuoriclasse dell'estate. Ad esempio Fabio Paratici oltre ad Higuain, Rugani, Bernardeschi, De Sciglio dovrà trovare una nuova squadra ad Adrien Rabiot. Il centrocampista francese ha deluso in campo e i suoi comportamenti, con la lunga permanenza in Costa Azzurra, non sono piaciuti alla Vecchia Signora. Così proseguono le manovre per il suo addio. L'ex Psg è stato offerto all'Everton di Carlo Ancelotti, al Newcastle, al Chelsea, all'Arsenal, al Manchester United e anche al Barcellona, nell'ambito di un possibile scambio finalizzato ad aiutare le società dal punto di vista finanziario. I bianconeri chiedono circa 20 milioni di euro (arrivato a zero, sarebbe una plusvalenza totale) ma l'ostacolo si conferma ancora la mamma-agente del calciatore. Veronique Rabiot non fa infatti sconti ed è intenzionata a chiedere uno stipendio altissimo ai club sulle tracce del figlio. Tra l'altro, la procuratrice non ha digerito il taglio ingaggi deciso dalla Juventus e anche per questo motivo i rapporti tra le parti sono sempre più tesi.

