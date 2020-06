Ultimo aggiornamento: 23:31

TORINO – Poco spettacolo e ritmi bassissimi, finisce 0-0 la sgambata dellaallo Stadium contro l’Under 23, a quasi tre mesi dall’ultima volta in campionato, contro l’Inter lo scorso 9 marzo. La prova generale per la semifinale di Coppa Italia contro il Milan è stata utile soprattutto per mettere ritmo e benzina nelle gambe, e iniziare a riacquisire gli automatismi di campo, venuti immancabilmente meno in questo periodo di stop. Assenti Chiellini e Higuain, nessun problema fisico per i giocatori in campo. Lo stesso Sarri ha dato qualche indicazione iniziale, prima di mischiare le carte in tavola, ad esempio Bentancur in cabina di regia al posto di Pjanic nel centrocampo a tre “titolare” insieme a Khedira e Matuidi. In attacco Douglas Costa, Dybala e Ronaldo, con Cuadrado, Bonucci, de Ligt e Alex Sandro in difesa. Al momento dovrebbe essere proprio questa la formazione su cui è intenzionato a puntare Sarri alla ripresa contro il Milan, con la speranza che in Coppa Italia oltre ad aumentare il ritmo la Juve ritrovi anche il gol.