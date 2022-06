Giovedì 2 Giugno 2022, 10:16

Tra l’Inter e il ritorno di Lukaku, spunta il Bayern Monaco. Salvo clamorosi colpi di scena, i bavaresi resteranno senza Lewandowski, che ha già detto di voler dire addio alla Bundesliga per accettare la corte del Barcellona ed essere il nuovo centravanti dei catalani. Il Chelsea, che l’anno scorso ha pagato Romelu 115 milioni di euro accontentandolo su tutto (15 milioni di euro netti di ingaggio), sta perdendo la pazienza con l’ex nerazzurro che a tutto il mondo ha dichiarato di voler tornare a Milano, ma non ha ancora preso appuntamento con la nuova dirigenza dei Blues per spiegare le sue motivazioni di questo celere addio.

A oggi nei pressi di Stamford Bridge vogliono monetizzare appieno una sua cessione e in giro per l’Europa solo il Bayern Monaco al momento è alla ricerca urgente di una punta che possa garantire molti gol. E i bavaresi hanno anche la capacità economica per un’operazione del genere. Si sa nel mercato le cose cambiano in fretta, ma al momento il Chelsea preferisce capire se potrà cedere Lukaku a titolo definitivo. Solo allora, se non dovesse riuscirci, potrebbe aprire a un prestito, che è poi la formula alla quale punta l’Inter. Ma entro il 30 giugno per usufruire dei vantaggi del decreto crescita. Capitolo Milan. Al di là delle trattative in corso per rinforzare la rosa di Stefano Pioli, c’è bisogno di cedere: Castillejo, Gabbia e Maldini piacciono al Monza; Rebic al Wolfsburg e potrebbe dire addio anche Saelemaekers. L’obiettivo di RedBird è quello di dare continuità al lavoro di Elliott, magari aprendo un ciclo vincente.