Il mercato entra nel vivo e un po' per tutti saranno i giorni della verità. Inizia l'Inter, che tra oggi e domani avrà un nuovo summit con Jorge Antun, procuratore di Dybala. In viale Liberazione puntano a chiudere tutto entro il fine settimana e annunciare l'affare al ritorno dell'argentino da Miami, dove è in vacanza. Le parti sono distanti, ma Beppe Marotta è ottimista, consapevole che quella nerazzurra resta l'unica offerta fatta pervenire all'ex bianconero. L'Inter è arrivata fino a 5,5 milioni di euro bonus compresi; la richiesta è di sette più uno di bonus.

C'è da lavorare ancora, ma salvo rilanci provenienti dall'estero (Atletico Madrid su tutti), a giorni potrebbe esserci la fumata bianca. In casa Juventus, invece, annunceranno Pogba agli inizi di luglio. I bianconeri, che rischiano di perdere de Ligt (davanti a un'offerta di 70 milioni di euro sarà ceduto e si virerà poi su Koulibaly, che costa 50 milioni di euro), annunceranno il ritorno del centrocampista francese, che sbarca nuovamente a Torino a parametro zero. Come saranno giorni importanti anche per il Milan: il club di via Aldo Rossi attende Origi e Renato Sanches, per poi affondare il colpo con il Bruges per Lang (22 milioni di euro) e De Ketelaere (40 milioni di euro). Più complicata la pista che porta a Botman. I rossoneri non vogliono partecipare ad aste per il difensore.