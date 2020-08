© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra i tifosi delc’è ancora chi non si capacita delle voci che vorrebberoa un passo dall’addio. Arrivato nel 2016 dal(fresco vincitore della storica Premier League con), il centrocampista francese in quattro stagioni ai Blues ha collezionato 165 presenze segnando 11 gol. Vincendo un altro titolo inglese, nel 2016-2017. A guidare il club londinese c’era nientepopodimeno che. Sì, proprio lui, l’attuale allenatore dell’Inter. Che tra una sfuriata e un’altra, in attesa di un incontro chiarificatore con la società, sta facendo la lista della spesa e uno dei primi nomi è proprio il francese, in Russia campione del Mondo con la Francia di Didier Deschamps. Un giocatore di grandi qualità tecniche, oltre che caratteriali. Un ragazzo umile, educato e con una profondità d’animo rara nel mondo del calcio. Qualità che non possono passare inosservate ed è anche per questo che Conte lo ha messo in cima alla lista dei desideri da porgere a, con il quale i rapporti sono freddi, distanti. Kanté, ed è davvero strano doverlo scrivere, non rientra più nei piani dele oltre all’Inter – in una posizione più defilata – monitorano la situazione anche. Il costo si aggira intorno ai, ma il club di viale Liberazione spera di poter trattare con il Chelsea anche per abbassare il prezzo del cartellino. Conte lo ha appunto allenato a, a lui aveva affidato le chiavi del centrocampo. Con due Premier vinte in due anni di fila (tra l’altro, con due squadre diverse), Kanté è anche diventato il secondo giocatore non inglese a compiere quest’impresa. Prima di lui c’era riuscito soltanto il suo connazionale,. Uno che piaceva tantissimo a Massimo Moratti, ma che nella sua carriera non è mai sbarcato a Milano per indossare la maglia dell’Inter. Cosa che, al contrario, potrebbe riuscire a Kanté.Invece, sono giorni cruciali alper il rinnovo di. Lo svedese è a Montecarlo e a condurre le danze è, naturalmente, il suo famelico procuratore,. Le cifre sono note: un contratto da 4,5 milioni di euro più bonus, così da raggiungere la cifra – di sei milioni di euro – chiesta dall’attaccante. Una volta che sarà risolta la questione legata alla permanenza di Zlatan, il club di via Aldo Rossi penserà al rinnovo anche difino al 2023. In agenda anche quello di, uno dei giocatori più rivitalizzati dalla cura dii. Intanto, i rossoneri non hanno intenzione di cedere(insistenti le voci suche lo avrebbe offerto alla Juventus). In entratasi muovono su più fronti, ma con due priorità:. Da parte sua,è pronto a firmare un biennale con il, ma in queste ore dovrà risolvere il contratto con il Milan. Domani sono previste le visite mediche dicon il. Arriva in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dellasogna, attaccante del. Ma su di lui c’è