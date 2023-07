Calciomercato, Frosinone su Gabbia. Il Cagliari prende Scuffet, la Fiorentina in pressing su Dia e il Genoa sogna Retegui

Non ci sono solamente le big, e le squadra arabe soprattutto, a movimentare il calciomercato che ormai è entrato nel vivo. Tutte le squadre di Serie A si muovono per allestire una rosa all'altezza della situazione. E questo lo sta cercando di fare anche il neo promosso Frosinone: il diesse Angelozzi non si ferma, e dopo aver praticamente chiuso per Harroui del Sassuolo, adesso ha messo nel mirino il difensore Gabbia del Milan. Non semplice questo colpo, visto che sulle tracce del rossonero ci sono anche il Genoa e pure la Salernitana. Però i ciociari ci sono, eccome. In casa Fiorentina oggi dovrebbe essere il giorno di Parisi, che arriverà dall'Empoli: i viola, che hanno iniziato la preparazione al nuovissimo Viola Park, hanno superato soprattutto la concorrenza della Juventus: un affare da oltre 10milioni di euro.

Lazio, vice Immobile: nello stallo per Marcos Leonardo accelera Amdouni, ma c'è anche Castellanos

Il Cagliari ormai è pronto a far tornare in Italia il portiere Scuffet, che diversi anni fa aveva rifiutato l'Atletico Madrid per rimanere a Udine e completare gli studi, ma che da allora ha fatto bene solamente al Cluj, in Romania: Ranieri ormai ha deciso che sarà lui il portiere titolare della prossima stagione. Tutto fatto. Filippo Ranocchia, rientrato alla Juve dopo l’esperienza al Monza, ha diversi estimatori: al momento Empoli e Salernitana in vantaggio sulle altre.

Sirene inglesi per il difensore del Torino Schuurs: il Crystal Palace potrebbe arrivare ad offire al Torino 35milioni di euro per il giocatore. Cairo difficilmente direbbe di no ad un'offerta del genere. Il sostituto? Potrebbe essere Becao, in uscita dall'Udinese, che però ha già intavolato dei discorsi con l'Atalanta. Possibile doppio colpo in entrata, e a parametro zero, per il Verona: Saponara e Destro potrebbero regalare molta esperienza a Baroni. Più Dia che il tedesco Fullkrug in attacco per la Fiorentina: anche se la Salernitana, dopo averlo riscattato, non scende sotto i 25milioni di euro per l'attaccante.

Infine il Genoa: Gilardino vuole un attaccante e valuta Colombo del Milan ma ha un sogno, quello di portare in Italia Mateo Retegui, attaccante che ha già debuttato, con gol, con la nazionale di Roberto Mancini.

Operazioni non semplice, soprattutto per le richieste del giocatore che sfiorano i 2milioni di euro.