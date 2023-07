Lazio, vice Immobile: nello stallo per Marcos Leonardo accelera Amdouni, ma c'è anche Castellanos

Mentre ad Auronzo di Cadore è iniziato il ritiro, a Formello si continua a ragionare sul mercato. Sta iniziando una stagione importante per la Lazio, nella quale Sarri pretenderà una conferma ad alti livelli, ma molto dipenderà dai prossimi arrivi. Al momento le novità principali sono state le firme sui rinnovi per Pedro e Luis Alberto, mentre in uscita c’è stato l’addio di un protagonista come Milinkovic. Il serbo ha salutato il club biancoceleste dopo 8 anni lasciando in dote 40 milioni da riversare sul mercato sia per la linea mediana, sia per l’attacco.

Lazio, corsa a tre per il vice Immobile: c’è anche Castellanos

Lì davanti oltre all’esterno è fondamentale aggiungere una punta. L’ultima stagione ha dimostrato quanto Immobile con l’età che avanza abbia bisogno di rifiatare dalle fatiche sul campo. L’identikit perfetto secondo Sarri è quello di un giovane bravo nell’attacco alla profondità, ma anche molto tecnico e soprattutto che abbia già esperienza ad alti livelli. Il tecnico spera di ricevere presto novità da Lotito, che nel frattempo ha nel mirino tre obiettivi: Marcos Leonardo, Amdouni e Castellanos.

Salgono le quotazioni di Amdouni. Stallo per Marcos Leonardo

Sono loro i profili principali che la Lazio sta sondando in questo momento.è stato il primo talento avvicinato dalla squadra di mercato. Lotito ha messo sul piatto 13 milioni e il prestito di, proposta che però non ha trovato il benestare del, lasciando la trattativa congelata. Uno stallo che sta facendo salire le quotazioni di. L’agente, Milos, ha anche svelato un incontro col patron biancoceleste. L’intesa tra il giocatore e la Lazio c’è, ma ilpunta a ottenere almeno 15 milioni dalla cessione del suo gioiellino. Dalle retrovie infine cerca di farsi spazio, il terzo incomodo. Il giocatore del, reduce da una stagione in prestito al(dove ha segnato quattro gol in una gara al), è finito nel mirino di diverse squadre e tra queste c’è la Lazio. Presto ci sarà un contatto con l’agente, per questo Castellanos entra di diritto nella corsa per il vice Immobile. Restano defilati invece